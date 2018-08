Luka Modric è arrivato a Madrid: già accettata l’offerta proposta da Suning, 10 milioni per 4 anni, c’è attesa per l’incontro con Perez

Ieri Luka Modric è tornato a Madrid ma non se ne accorto nessuno. Il croato si è ben guardato da postare sui social qualsiasi messaggio legato al Real e di questi tempi più che un indizio è una prova vera e propria. Un silenzio sempre più assordante che anche i media spagnoli hanno interpretato come una precisa volontà del giocatore di cambiare aria. I giornalisti iberici dapprima hanno difeso la linea societaria madrilena ma ora hanno molti dubbi sul fatto che il faccia a faccia Modric-Perez possa cambiare le sorti di una trattativa che sembra già ben avviata. Perchè il croato la sua decisione l’ha presa. Decisione dettata dall’addio di Ronaldo e dal corteggiamento sempre più insistente che i tre croati nerazzurri stanno facendo in queste ore al loro compagno di nazionale.

L’Inter l’ha convinto soprattuto sul piano economico. 4 anni a 10 milioni più la possibilità di chiudere la carriera al Jiangsu Suning ed avere il miglior giocatore dell’ultimo mondiale come testimonial della squadra di Nanchino. Domani Modric dovrebbe iniziare gli allenamenti al centro sportivo del Real ma il condizionale è d’obbligo visto che potrebbe essere il giorno del tanto atteso incontro con Perez. Una volta formalizzato l’addio, l’Inter entrerà in scena. La formula utilizzata da Ausilio sarà il prestito con diritto di riscatto fissato a 50 milioni (oltre quella cifra i nerazzurri non si spingeranno per un 34enne).