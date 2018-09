Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, resta nel mirino dell’Inter. I Blancos su Herrera: via libera per il croato?

L’Inter non perde di vista Luka Modric. Il centrocampista è stato vicino all’addio al Real Madrid e alla firma con l’Inter ma Florentino Perez ha bloccato tutto perché non voleva perdere il croato, uno dei migliori calciatori al mondo, probabilmente il migliore nel suo ruolo, ma soprattutto perché non era soddisfatto dell’offerta presentata dall’Inter. I Blancos hanno messo nel mirino Hector Herrera, centrocampista del Porto, classe ’90, finito nel mirino proprio dell’Inter e anche della Roma e l’eventuale arrivo del messicano potrebbe spalancare le porte per Modric all’Inter.

Il centrocampista croato vorrebbe unirsi ai suoi connazionali Vrsaljko, Perisic e Brozovic ma non sarà semplice. gennaio l’Inter avrà meno vincoli con la Uefa e potrà contare ancora sulla volontà del calciatore. Il giocatore avrebbe confessato la sua volontà proprio agli amici croati. Il rinnovo con il Real Madrid non è mai arrivato e l’eventuale arrivo di Hector Herrera potrebbe essere un assist importante per la società nerazzurra che continua a seguire e a sognare Luka Modric. A gennaio i nerazzurri dunque potrebbero fare un nuovo tentativo: i tifosi interisti sono autorizzati a sognare.