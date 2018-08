Il retroscena dal passato: quando l’Inter trattò Modric nel 2009 e poi…

Il retroscena dal passato: già nell’estate del 2009 l’Inter provò a prendere Modric dal Tottenham su richiesta di Mourinho, salvo poi arrendersi e virare su Sneijder…

Luka Modric all’Inter… quasi dieci anni dopo. La storia potrebbe ripetersi – anche se in maniera differente – in queste ore: ne sapremo di più e di meglio domani, ma nel frattempo dall’armadio dei ricordi un interessante retroscena potrebbe far sorridere i tifosi nerazzurri. Già nel 2009 – infatti – proprio come oggi l’Inter era impegnata di questi tempi a trattare il centrocampista croato, allora appena 23enne ed in forza agli inglesi del Tottenham. Modric era già all’epoca un centrocampista molto interessante, non una colonna della nazionale croata come lo è oggi, ma già un giocatore in grado di trascinare i suoi: in Premier League, dopo appena una stagione sola, aveva dato dimostrazione di grandissime doti tecniche attirando su di sé l’interessamento di vari club. Tra questi anche l’Inter di José Mourinho, tecnico che per il giocatore aveva una certa predilezione.

L’allora direttore tecnico nerazzurro Marco Branca volò così a Londra per provare a convincere il Tottenham a cedere il ragazzo, ma c’era un problema: Modric all’epoca era infatti a norma di regolamento extracomunitario (i croati sono diventati comunitari soltanto nel 2013) e trovargli posto in squadra era dunque difficoltoso. Ostacolo superabile comunque, non fosse per la ritrosia degli Spurs a cedere dopo appena una stagione Modric, valutato già all’epoca tantissimo. Alla fine non se ne fece nulla: il Tottenham sparava alto, l’Inter invece per accontentare le richieste di Mourinho alla ricerca di un centrocampista avanzato di grandissima tecnica dovette virare proprio su un fantasista (per cui leggenda vuole l’allenatore portoghese non stravedesse particolarmente): tale Wesley Sneijder del Real Madrid, che alla fine portò a Milano il Triplete. Modric alla fine fu venduto proprio al Real, ma soltanto tre anni dopo, per oltre 40 milioni di euro, cifra all’epoca di tutto rispetto.