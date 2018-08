Ieri il primo round dove Luka Modric ha manifestato al braccio destro di Perez la volontà di lasciare il Real per trasferirsi all’Inter

0-0 palla al centro. Potrebbe essere riassunta così la giornata vissuta ieri da Luka Modric. Un nulla di fatto che non gioca a favore dell’Inter. Il braccio di ferro tra il croato è il Real Madrid è partito ufficialmente ieri alle 12.30. Modric è arrivato a Valdebebas alle 9 e un’ora più tardi era in campo per la prima seduta d’allenamento stagionale, con il solito piglio ossia quello che si allena a mille allora ma con tanti pensieri in testa, in attesa del primo incontro ufficiale con la dirigenza delle merengues. Dopo tre Champions, Modric è alla ricerca di nuovi stimoli e non è una questione prettamente economica, ha solo voglia di cambiare. Il suo approccio con José Angel Sanchez, vice presidente del Real Madrid, è stato diplomatico ma rigido. Perchè le promesse si mantengono e Luka ha ricordato la promessa fattagli da Florentino Perez in passato.

Da parte dei blancos, come lecito aspettarsi, si è alzato un muro. Sanchez ha ribadito la volontà del Real di non cedere il centrocampista e l’incontro è terminato con un nulla di fatto. Probabilmente sarà venerdì la giornata da dentro o fuori per Modric. Domani infatti Luka incontrerà direttamente Florentino Perez con i suoi agenti e l’intermediario Riso, per ribadire la sua volontà e pretendere che sia rispettata. Pronto a puntare i piedi nonostante il rapporto con Perez sia tra i migliori. Per questo motivo il presidente ha deciso di incontrare il croato e provare a trovare una via d’uscita comoda per tutti. Siamo dunque, al momento della verità. L’Inter non si è ancora esposta e aspetta speranzosa, conscia del fatto che venerdì sarà a Madrid per preparare l’amichevole del giorno successivo contro l’Atletico e chissà che questa non sia una scusa per incontrarsi. I nerazzurri guardano interessati all’evolversi della faccenda, l’accordo con Modric è stato trovato da tempo.