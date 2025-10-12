Modric Milan, il campione eterno: i rossoneri pensano al rinnovo. C'è una tentazione forte in vista di fine stagione...

Modric Milan, il rinnovo con i rossoneri adesso diventa un’ipotesi concreta. Scenario caldo per il futuro

Luka Modrić continua a dimostrare che l’età, per lui, è davvero solo un numero. A 40 anni, il fuoriclasse croato resta un punto di riferimento imprescindibile sia per il Milan che per la sua Nazionale. Nel pareggio di lunedì a Praga, il numero 14 rossonero ha disputato tutti i 90 minuti, portando a oltre 600 il totale dei minuti giocati in questo avvio di stagione tra club e Croazia.

La selezione balcanica non intende rinunciare al suo faro a centrocampo, così come il Milan, che lo ha schierato in 7 delle prime 8 gare stagionali. La sua longevità, unita a una classe cristallina, rappresenta un valore inestimabile nello scacchiere di Massimiliano Allegri.

Futuro rossonero: l’opzione 2027

Il contratto firmato in estate lega Modrić al Milan fino al termine della stagione, ma con un dettaglio non trascurabile: un’opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2027. Una clausola che apre scenari concreti e che, alla luce delle prestazioni del croato, appare sempre più come una possibilità reale.

In via Aldo Rossi si vive il presente, godendosi il privilegio di avere in squadra un campione di questa portata, ma allo stesso tempo si comincia a sognare un futuro ancora a tinte rossonere. Se il rendimento resterà su questi livelli, l’estensione del contratto diventerà non solo auspicabile, ma quasi inevitabile.

LEGGI ANCHE – Prossimo turno Serie A 2025/2026

