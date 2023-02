Moggi contro Chiné: «Trattandosi di una partita fuori casa, perché ha voluto sentire Pessotto?»

Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato in merito all’inchiesta avviata dalla Procura della FIGC su di lui

Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato in merito all’inchiesta avviata dalla Procura della FIGC per la sua presenza a bordocampo in Napoli-Juve Primavera.

LE PAROLE – «Trattandosi di una partita fuori casa, perché Chiné ha voluto sentire Pessotto anziché domandate agli inservienti dell’impianto? Gli avrebbero spiegato che si tratta del percorso consigliato (da loro) per raggiungere la tribuna. E’ senza senso. Non era difficile».