Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato a pochi minuti dalla gara contro il Milan. Ecco le sue parole

Monchi non ha dubbi: la rosa a disposizione di Di Francesco permette al tecnico della Roma di cambiare assetto in ogni gara. La difesa però preoccupa, dopo i 3 gol incassati contro la Dea, oggi è attesa dall’esame Higuain: «Un difensore in più quest’oggi? Abbiamo sofferto contro l’Atalanta e abbiamo bisogno di sistemare la difesa e il mister ha deciso di cambiare passando alla difesa a 3 – dice il ds a Sky prima della gara col Milan – Contro l’Atalanta non abbiamo fatto bene ma questa rosa è ampia e il mister può fare tante scelte e può cambiare. Chi scenderà in campo è perché lo ha meritato».

EDF ha mandato in campo dall’inizio Patrik Schick. Il giocatore ex Samp è atteso al varco: «Schick? E’ un ragazzo giovane che ha fatto una bellissima stagione alla Sampdoria, poi ha cambiato e ha trovato una squadra con maggiore pressione. Quest’anno è arrivato meglio, anche psicologicamente, e speriamo quest’anno di poter vedere lo Schick che tutti vogliamo vedere».