Mondiale per Club, montepremi monstre! Ecco quanto guadagneranno le squadre italiane: tutte le cifre

Mondiale per Club, il montepremi sarà di 1 miliardo di dollari: ecco quanto guadagneranno la Juve e l’Inter. I dettagli e le cifre

Il montepremi che, molto probabilmente, la FIFA metterà a disposizione e dividerà alle 32 squadre in base ai risultati nella competizione sarà di ben 1 miliardo di dollari, circa 925 milioni di euro. La Juventus e l’Inter, saranno le uniche squadre italiane a partecipare a questa nuova competizione e guadagnerà senza dubbio 18/19 milioni di euro per partecipare al Mondiale per Club.

A questa cifra monstre si aggiungeranno anche i bonus per pareggi, vittorie, passaggio dei turni. La cifra iniziale non è troppo lontana da quella per la partecipazione alla nuova Champions League. Insomma, ossigeno per i club italiani e di tutto il mondo.