Luka Modric è stato eletto il miglior giocatore del Mondiale 2018. Mbappé vince il premio per il miglior giovane mentre Kane il titolo di capocannoniere

I Mondiali 2018 si concludono con la vittoria della Francia per 4 a 2 sulla Croazia. I Blues alzano così la loro seconda Coppa del Mondo. Mentre i cugini d’oltralpe festeggiano la FIFA ha diramato la lista dei vincitori dei premi legati alla competizione per nazioni più importante al mondo. Luka Modric è stato eletto il miglior giocatore del torneo mentre il capocannoniere del torneo è Harry Kane. Thibaut Courtois vince il titolo di miglior portiere mentre Kylian Mbappé, il secondo marcatore più giovane della storia dei Mondiali, alza il trofeo dedicato alle nuove promesse del calcio internazionale. Il premio Fair Play viene invece assegnato alla Spagna, magra consolazione per una squadra tra le più quotate alla vittoria finale. La Francia non alza la Coppa del Mondo ma domina anche tra i premi FIFA grazie a Antoine Griezmann, che ottiene la medaglia d’argento e quella di bronzo rispettivamente nel Golden Boot Award e Golden Ball Award.

FIFA Fair Play: Spagna

Adidas Golden Glove: Thibaut Courtois (Belgio)

Adidas Golden Boot:

Harry Kane (Inghilterra)

Antoine Griezmann (Francia)

Romelu Lukaku (Belgio)

FIFA Young Player:

Kylian Mbappé (Francia)

Adidas Golden Ball

Luka Modric (Croazia)

Eden Hazard (Belgio)

Antoine Griezmann (Francia)