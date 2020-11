Mondiali 2022, Italia testa di serie al sorteggio: le insidie si chiamano Polonia e Svizzera

L’Italia si presenterà al sorteggio del 7 dicembre per i gironi di qualificazione ai Mondiali 2022 da testa di serie: le insidie

I risultati dell’Italia di Mancini sono sotto gli occhi di tutti. Ricapitolando: primo posto nel gruppo di Nations League e final four (da padroni di casa). Rientro tra le prime 10 europee del ranking Fifa e testa di serie al sorteggio per Qatar 2022. Ritorno dopo quattro anni e mezzo nella top 10 del ranking Fifa mondiale.

Il primo “appuntamento” per gli azzurri è fissato per lunedì 7 dicembre, Zurigo, a porte chiuse, dove andrà in scena il sorteggio dei gruppi di qualificazione per i Mondiali 2022. Il primo obiettivo è stato raggiunto: essere teste di serie. Come ai bei tempi. Le 55 europee saranno infatti divise in 10 gruppi e al Mondiale se ne qualificheranno 13: 1) le 10 vincenti dei gruppi; 2) le 3 vincenti degli spareggi (semifinali e finali) tra le 10 seconde e le 2 “migliori vincenti di Nations non qualificate”.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, da teste di serie il pericolo per il primato nel gruppo arriva dalla seconda fascia che è di buon valore. A occhio sembrano tutte inferiori, dalla Polonia al Galles, dall’Ucraina alla Svezia. Forse quella da evitare davvero — perché solida — è la Svizzera. Curiosità. Dalla terza fascia in giù si intravedono meno rischi: auspicabile non incrociare l’Ungheria di Rossi, la Scozia in ripresa (bello e difficile giocare a Glasgow), la Norvegia di Haaland (anche se il contorno non è alla sua altezza). Di conseguenza, un gruppo difficile sarebbe con Svizzera/ Ucraina (seconda), Ungheria/ Rep.Ceca (terza) e Slovenia. Macedonia (quarta), più una a scelta dalla quinta veramente modesta. Un gruppo più facile sarebbe con Slovacchia, Nord Irlanda e Lussemburgo. In ogni caso, niente di drammatico.