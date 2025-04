Mondiali 2034 a 64 squadre? Arabia e Sud America dicono sì, UEFA e Nord America si oppongono: ecco il possibile ago della bilancia - Calcio News 24

Mondiali 2034, scontro sul numero di partecipanti: Arabia Saudita e Sud America spingono per 64, Europa e Nord America contrarie

L’Arabia Saudita si dice pronta ad accogliere i Mondiali del 2034 con un format allargato a 64 nazionali. A confermarlo è il principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, che, durante il GP di Formula 1 a Gedda, ha dichiarato l’apertura totale del Paese alla decisione della FIFA, nella convinzione che un’edizione ancora più inclusiva possa avere ricadute positive in termini di visibilità e sviluppo. La posizione saudita si inserisce nel solco tracciato dalla CONMEBOL – la lega sudamericana -, che ha proposto ufficialmente l’espansione del torneo già dal 2030, con l’obiettivo dichiarato di rendere più ampia la partecipazione al Mondiale del centenario, ma con il chiaro vantaggio, per il Sudamerica, di garantire l’accesso a tutte le proprie dieci nazionali.

La proposta, tuttavia, sta spaccando il mondo del calcio. La UEFA è apertamente contraria, temendo che un’ulteriore espansione comprometta la qualità del torneo e riduca l’importanza delle qualificazioni europee. Il presidente Ceferin ha criticato la mancanza di trasparenza nella presentazione dell’idea, sostenendo che si tratti di una mossa improvvisa e poco condivisa. Anche la CONCACAF – lega nordamericana si è detta scettica, sottolineando come il passaggio a 48 squadre, in vigore dal 2026, debba ancora essere testato prima di pensare a un ulteriore allargamento.

Resta ora da capire come reagiranno le altre confederazioni. In Asia, il presidente AFC Sheikh Salman ha già espresso perplessità sull’ipotesi delle 64 squadre, mentre resta da valutare l’orientamento dell’Africa e dell’Oceania. In un quadro in cui gli equilibri geopolitici e sportivi sembrano destinati a influire sempre più sulle scelte FIFA, l’asse tra Arabia Saudita e Sud America rischia di aprire un fronte acceso di scontro con Europa e Nord America.