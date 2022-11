Qatar 2022 – Mbappé segnerà ancora e Vinicius inizierà

La prima giornata del Mondiale a proposito della produzione offensiva certifica qualche certezza e propone qualche dubbio. La sensazione è che Mbappè continuerà a segnare e ne potrà fare anche di più. E Vinicius prima o poi si sbloccherà.

La Top Ten dei tiri in porta dopo i primi 90 minuti (o meglio, 95, 100, 105 e così via…) suggerisce alcune ipotesi per il futuro.

MBAPPÉ É UNA MACCHINA – Curiosamente, la stella del Psg ha segnato nel modo meno consueto del suo repertorio, con un gol di testa a pochi metri dal portiere. Capace di 7 tiri in porta, è difficile pensare che il suo contributo di gol non vada ad aumentare nel corso della manifestazione.

GIROUD 50% – Doppietta e 4 tiri. Il milanista ha un’altissima resa delle sue prestazioni. Di solito quelli che fanno così sono serissimi candidati al titolo finale.

IL CANADA SI SBLOCCHERA’? – A far coppia con Mbappé con 7 tiri c’è il canadese David. Che gioca in Ligue 1 con il Lille, un campionato dove non si sta a sottilizzare e si va svelti alla conclusione. Il Canada ha perso 1-0 all’esordio, confermando il tabù: non ha mai segnato a un Mondiale in 4 incontri. Ci penserà lui a inventare lo storico gol?

LA GERMANIA SENZA CENTRAVANTI – Un solo gol e pure su rigore. La Germania senza centravanti non convince e perde col Giappone, il cui match-winner Asano al tiro c’è andato molto prima della rete che ha fatto impazzire il Paese. Gundogan e Gnabry devono solo aggiustare la mira, visto che hanno colpito un palo a testa.

LEZIONI DI FALSO NUEVE – Se si vuole giocare senza un punto di riferimento in avanti, si vada dalla Spagna. Che di attaccanti veri e moderni ne ha moltissimi. Ed ha in Asensio il tiratore scelto, che al Real Madrid ha imparato a come muoversi in area di rigore da un vero 9, il più forte di tutti: Karim Benzema.

ATTENTI A QUEI TRE – Completano il quadro il belga Batshuayi, decisivo col Canada, Vega del Messico (occhio Argentina) e Vinicius, che nel Brasile avrà molte occasioni per tradurre i tiri in gol

NESSUN LEADER – Molto presto per fare conclusioni, ma nessun campionato domina nella top ten. In un torneo con molti 0-0, è un’altra piccola notizia