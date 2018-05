Data, orario e programma della finale: tutto quello che c’è da sapere sul gran finale dei Mondiali 2018

Manca meno di un mese al via dei Mondiali in Russia, che si disputeranno dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Si tratta della 21° edizione del campionato mondiale di calcio organizzato dalla Fifa che l’assegnato per la prima volta alla Russia nel 2010 con una manovra al centro di polemiche e inchieste per sospetto di corruzione che hanno riguardato anche l’edizione 2022 (Qatar) e che hanno portato alle dimissioni di Sepp Blatter sostituito da Gianni Infantino. Le squadre partecipanti saranno 32 e due di queste sperano di arrivare al 15 Luglio allo stadio Luzniki di Mosca dove a partire dalle 20.45, si giocherà l’atto conclusivo del Mondiale.

Una delle importanti novità è che in Russia2018 sarà il primo Mondiale con Var. L’Ifab ha dato il via libera nella riunione del 3 marzo 2018 accogliendo così la richiesta della Fifa che caldeggiava per la svolta storica che si è estesa anche alla quarta sostituzione in caso di tempi supplementari. Verrà utilizzato il protocollo così come sperimentato online in Serie A e in pochi altri campionati in Europa. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Mediaset (Canale 5 o Italia 1 in chiaro, Mediaset Premium per gli abbonati). Le grandi favorite alla vittoria finale sono, come quasi ogni Mondiale, Brasile e Germania che porteranno in Russia il meglio del calcio intercontinentale.