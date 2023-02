Montella: «Terremoto? Fortunatamente non abbiamo nessun caso tra i familiari dei calciatori e dello staff»

Vincenzo Montella, tecnico dell’Adana Demirspor, ha parlato del terremoto che ha recentemente colpito gravemente la Turchia

PAROLE – «Fortunatamente non abbiamo nessun caso tra i familiari dei calciatori e dello staff, a parte qualche crepa in casa. Eravamo a Istanbul perché dovevamo giocare qui e adessop il club sta organizzando un trasferimento in un’altra città per tutti noi, in modo da poter stare un po’ più tranquilli».