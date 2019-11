Montolivo: «Mi hanno condannato a smettere». E su Gattuso…

Riccardo Montolivo annuncia il suo addio al calcio: parole amare per l’ex centrocampista del Milan che dice basta

Riccardo Montolivo dice basta. In un’intervista a Il Corriere dello Sport, Montolivo spiega i motivi del suo addio al calcio.

GATTUSO – «Cosa è successo? Per me nulla, ma non sono riuscito a spiegarmi questa situazione e non ho mai avuto risposte. Rancore? No, non lo provo».

ADDIO – «Chi ha sbagliato nei miei confronti, chi mi ha mancato di rispetto, e ripetutamente, farà forse i conti con la propria coscienza. Non ho mai fatto casino perché l’eduzione e il rispetto sono i valori con i quali sono cresciuto. Non ho cercato sponde facili perché me doveva sempre prevalere il Milan. Mi hanno condannato a smettere».