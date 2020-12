Mario Balotelli ha dedicato un messaggio a Kevin-Prince Boateng, insieme al Milan e ora al Monza: le parole dell’attaccante

Mario Balotelli è più carico che mai dopo la presentazione ufficiale in casa Monza. L’attaccante vuole rimettersi in gioco in Serie B e regalare la promozione ai tifosi del club lombardo.

Con lui anche Kevin-Prince Boateng, ex compagno anche al Milan. Questo il messaggio di SuperMario su Instagram: «I fratelli non si perdono mai. Torneremo presto, più vecchi ma più forti».