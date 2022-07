Monza Caprari, blitz notturno di Galliani: accordo vicino. Accelerata anche per Pinamonti

Il Monza di Galliani sta lavorando per rinforzare l’attacco dopo gli arrivi a centrocampo e difesa: blitz notturno per Pinamonti e Caprari

Il Monza sta lavorando sotto traccia e in notturna con un Galliani scatenato per rinforzare i brianzoli.

Nella notte, infatti, l’ad ha fatto un vero e proprio blitz per Caprari del Verona e ha accelerato per Pinamonti dell’Inter. Due giocatori che hanno fatto molto bene in stagione e che potrebbero essere due rinforzi per Stroppa. Lo riporta SportItalia.