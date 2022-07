Calciomercato Inter: incontro per Bremer. Il Torino chiede 40 milioni per lasciar partire il brasiliano

Come riferito da Sky Sport nel pomeriggio c’è stato un incontro tra Piero Ausilio col direttore sportivo del Torino Davide Vagnati e Paolo Busardò, agente di Gleison Bremer.

I nerazzurri hanno confermato e formalizzato l’interesse per il difensore brasiliano. Il Torino, per lasciar partire il classe 1997, chiede almeno 40 milioni di euro. L’Inter ha aperto alla possibilità di inserire una contropartita: il primo nome è quello di Cesare Casadei, che piace ai granata. Per il classe 2003, però, i nerazzurri vorrebbero mantenere una recompra.