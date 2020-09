Monza, Brocchi: «Quella col Milan non sarà un’amichevole»

L’allenatore del Monza ha parlato dell’amichevole di San Siro contro il Milan

Cristian Brocchi, allenatore del Monza, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’amichevole che si giocherà domani a San Siro contro il Milan.

AMICHEVOLE – «Quella di domani non la considero solo un’amichevole, ma qualcosa che va oltre. Sperando di poterla presto replicare in Serie A. C’è da dire che non affrontiamo una partita vera dal 22 febbraio. La forma è inevitabilmente precaria, ma credo che sia un bel testa per entrambe le squadre. Ci prepariamo al campionato e sono contento che si giochi a ‘San Siro’. Cercheremo di fare bella figura, mantenendo la nostra mentalità».

PASSATO ROSSONERO – «Ho un solo rammarico, in realtà. Il fatto che quel Milan fosse in transizione societaria, a breve ci sarebbe stato il cambio di proprietà che non mi ha permesso di restare più a lungo. Altrimenti avrei ricominciato la stagione a luglio, lavorando in maniera diversa. Quei due mesi sono stati una parentesi breve, ma che mi porterò dentro. Non è assolutamente un’esperienza andata male. Lo considero un passaggio della mia carriera. Si vede che non era il momento giusto».