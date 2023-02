Monza, Donati: «Siamo un grande gruppo, non dobbiamo cambiare»

Le parole di Giulio Donati, autore del gol vittoria del Monza con il Bolgna: «Raccogliere queste emozioni ci fa bene per continuare»

Giulio Donati, autore del gol vittoria per il Monza contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Siamo un bellissimo gruppo, siamo tutti contenti, mi hanno fatto tutti i complimenti. Eravamo contenti perché è una vittoria importante che dà continuità al cammino che stiamo facendo. Il gol è importante, fa sempre piacere, sono contento di aver portato questa vittoria perché è importante per noi. Raccogliere queste emozioni ci fa bene per continuare in questo modo. Il lavoro paga sempre, do sempre il massimo anche in allenamento e poi il mister e i compagni non mi fanno pesare questa cosa»

SOGNO EUROPEO – «Secondo me c’è anche tanta qualità, non dobbiamo sbagliare solo una cosa ovvero quella di cambiare»