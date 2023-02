Monza, Galliani: «Contro il Milan partita speciale. Berlusconi sarà allo stadio»

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha voluto puntare il focus su una partita speciale quella contro il Milan

«Verrà allo stadio sabato. Ha promesso che ci sarà. Il presidente, come me, quando parla del Milan dice sempre ‘noi’. Sabato starò in religioso silenzio, non muoverò un muscolo nè quando e se dovesse segnare il Monza, nè se lo farà il Milan. Farò come all’andata».