Monza-Inter, Calvarese: «Tre rigori leggeri...»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha fatto l’analisi della moviola riguardo gli episodi in Monza-Inter: le sue dichiarazioni a Tuttosport.

MOVIOLA PRIMO TEMPO – «Nel primo tempo assegnato un rigore all’Inter per tocco di braccio di Roberto Gagliardini su colpo di testa di Lautaro Martinez. Live l’attaccante argentino non protesta ma chiede l’angolo, e d’altronde neanche Rapuano coglie il fallo in diretta. Serve un’On Field Review, che sancisce l’irregolarità: provvedimento sostenibile, visto che il braccio pur essendo in posizione congrua ha una geometria punibile (mano all’altezza della spalla)».

MOVIOLA SECONDO TEMPO – «Nel secondo tempo due calci di rigore molto simili per entità: leggeri, ma entrambi supportabili. Partiamo da quello per il Monza: le immagini non chiariscono se Darmian colpisca il pallone prima della gamba di Mota, o se i due tocchi siano simultanei. L’impressione è che nel tentare di prendere il pallone, il difensore colpisca l’avversario: rigore che ci può stare. Per quanto riguarda quello in favore dell’Inter: Frattesi si mette davanti ad Akpa Akpro, che lo “tampona”. Furbo l’interista, ma decisione coerente col metro adottato».