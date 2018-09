Il nuovo Monza targato Silvio Berlusconi e Adriano Galliani perde per 1-0 a Ravenna: i brianzoli interrompono la striscia di tre vittorie consecutive

Dopo le firme di venerdì per il passaggio di proprietà del Monza alla Fininvest Spa, la squadra targata Silvio Berlusconi comincia male la sua nuova era sul campo. I brianzoli, infatti, sono stati sconfitti nel pomeriggio dal Ravenna nel quarto turno del campionato di Serie C (gruppo B): allo stadio ‘Benelli’, la compagine romagnola ha avuto la meglio sui biancorossi col risultato di 1-0 (rete al 47′ di Galuppini). Una giornata non proprio fortunata per la squadra lombarda, che sul finire del primo tempo era rimasta in dieci uomini per l’espulsione del centrocampista Galli (doppio cartellino giallo). Il Monza vede interrompersi la striscia di tre vittorie consecutive che durava da inizio campionato, restando al terzo posto in classifica dietro a Fermana e Pordenone.