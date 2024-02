Milan, lite in diretta tra Costacurta e Gabbia: «Non è corretto»

Nel post partita di Monza-Milan c’è stato un diverbio tra Gabbia e l’ex difensore rossonero Costacurta a Sky Sport

Nel post partita di Monza-Milan c’è stato un diverbio tra Gabbia e l’ex difensore rossonero Costacurta a Sky Sport. Le sue dichiarazioni:

GABBIA – «Io penso che ogni volta che si subisca gol o più gol sia una responsabilità di squadra però sminuire un giocatore non è corretto né giusto. Sicuramente gli errori individuali nel calcio ci sono e condizionano poi quella che può essere la partita ed il risultato. In un’occasione ha sbagliato un giocatore è vero, ma il calcio è un gioco di squadra e potevamo lavorare meglio di squadra».

COSTACURTA – «Non sono corretto perché dico che uno ha sbagliato (Thiaw, ndr)? Non sarai corretto tu, perché è un tuo compagno di squadra. Non devi dire che io non sono corretto, io sono un analista, non devo difendere i compagni come te!».