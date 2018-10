Il neo patron del Milan, Sivlio Berlusconi, è intervenuto a un convegno di Forza Italia a Milano parlando anche delle nuove regole in casa biancorossa: per i giocatori niente orecchini o tatuaggi…

Dopo l’acquisizione del Monza, il neo patron biancorosso Silvio Berlusconi lancia un monito che riguarda da vicino i calciatori. L’ex presidente del Milan, intervenuto a un convegno di Forza Italia – di cui è presidente – in corso a Milano, ha avuto occasione di parlare del suo nuovo club: «Abbiamo in mente un programma particolare, sarà una squadra con tutti giocatori italiani, tutti ragazzi. Dovranno avere i capelli in ordine, c’è già un parrucchiere di Monza che ha detto che glieli farà gratis» le parole riportate da La Gazzetta dello Sport.

Berlusconi ha poi dettato la linea più particolarmente: «Niente barba, i ragazzi non dovranno assolutamente avere tatuaggi, non dovranno orgogliosamente portare orecchini vari. Saranno esempi di correttezza in campo, si scuseranno con gli avversari se gli avranno fatto un fallo e chiameranno l’arbitro con la parola “Signor” davanti. Se gli chiederanno l’autografo non faranno schizzi, ma scriveranno bene nome e cognome e andranno sempre in giro vestiti con sobrietà e a modo. Voglio qualcosa di diverso dal calcio attuale».