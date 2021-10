Moratti: «Inter Juventus, bella partita. Su Milan e Napoli...»

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a due giorni dal Derby d’Italia contro la Juventus. Le sue dichiarazioni

Intervistato da Gazzetta.it, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato dei nerazzurri e della sfida di domenica contro la Juventus. Le sue dichiarazioni.

INTER JUVENTUS – «Mi aspetto una partita bellissima. Da una parte c’è la Juve che torna ad essere tetragona, che bada al sodo e prova a vincere a tutti i costi, noi stiamo cercando una nuova personalità e in alcuni momenti giochiamo davvero bene. Pronostici non ne faccio mai, ma sento che l’Inter farà molto bene. Questa volta ci credo proprio».

NAPOLI – «Gli augurerei di durare perché l’allenatore è serio e bravo. Sull’asse Koulibaly, Anguissa, Osimhen, hanno trovato una spina dorsale solidissima. E intorno c’è un ottimo gruppo. Augurarmi che vincano lo Scudetto? Non esageriamo, parlavo di secondo posto, ovviamente».

MILAN – «Anche loro stanno facendo molto bene. Hanno faticato in Coppa, ma ho visto la prestazione di Bergamo e sono rimasto davvero impressionato. A loro bisogna stare molto attenti. Ora torneranno Ibra e Giroud, che hanno grande esperienza. Magari senza uno tra Leao e Rebic perderanno un po’ in fase di pressing alto, ma non credo che possano durare a certi ritmi per tutta la stagione. Quindi i due più esperti serviranno eccome».

