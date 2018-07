Moratti ha ammesso che se fosse rimasto presidente dell’Inter avrebbe provato a prendere Cristiano Ronaldo e plaude al mercato nerazzurro

Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stata una delle trattative più importanti degli ultimi anni. In pochi si sarebbero aspettati che un fenomeno mondiale come il portoghese avrebbe potuto trasferirsi in Italia ma non Massimo Moratti. L’ex presidente dell’Inter ha rivelato a RTV San Marino che se fosse rimasto in carica avrebbe tentato di acquistare Ronaldo ma comunque ha fatto i suoi complimenti alla dirigenza bianconera per l’incredibile affare paragonando al passaggio di Ronaldo (il Fenomeno) in nerazzurro.

«Se fossi stato presidente avrei pensato a prendere Ronaldo? Forse sì. La Juve ha fatto le cose bene, mi è piaciuta la sorpresa che rappresenta la bellezza di un acquisto del genere, questo è il vero regalo ai tifosi. Con Cristiano Ronaldo ho visto la stessa situazione che ho vissuto io con Ronie. Complimenti a loro, hanno fatto una bellissima cosa», ha detto Moratti. L’ex presidente ha poi parlato dell’attuale situazione dell’Inter, che potrebbe presto chiudere per l’arrivo di Arturo Vidal dal Bayer Monaco: «Mi sembra si sia rinforzata. Ha perso due calciatori bravi come Cancelo e Rafinha, ma ha trovato giocatori di grosso spessore. Credo debba fare un campionato molto buono, ma penso che soprattutto sia molto attenta anche alla Champions League con la quale si trascinerà dietro un buon campionato».