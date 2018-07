Rummenigge scarica Vidal, l’Inter prepara l’assalto

L’Inter non molla Arturo Vidal, scaricato dal Bayern Monaco. I nerazzurri però dovranno prima cedere Joao Mario

Joao Mario out, Arturo Vidal in: questo il piano dell’Inter. Un piano non facilmente attuabile però perché serve un acquirente disposto a mettere sul piatto 30 milioni di euro per il centrocampista portoghese, la stessa cifra, guarda caso, chiesta dal Bayern Monaco per il cileno. Karl-Heinz Rummenigge però ha di fatto aperto a una cessione del giocatore. «Se Arturo partirà lo deve decidere lui. Ha ancora un anno di contratto con noi, se vorrà procurarsi un contratto più lungo altrove si deve muovere lui. Noi, da parte nostra, non ci muoveremo. Se ci presenterà qualcosa, valuteremo».

L’Inter è alla finestra e attende un segnale dal cileno Il centrocampista ex Juventus può lasciare il Bayern Monaco ma i nerazzurri dovranno fare uno sforzo, sia per il cartellino che per l’ingaggio. Attenzione poi alla concorrenza straniera con il Manchester United che negli ultimi giorni ha alzato il pressing e ha messo il fiato sul collo al centrocampista cileno. Spalletti vuole un altro rinforzo a metà campo e Arturo Vidal potrebbe essere il giusto profilo per i nerazzurri ma l’Inter dovrà prima cedere e dovrà presentare una buona offerta al cileno per battere lo United e per convincere il Bayern.