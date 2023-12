Il Napoli piange la scomparsa di Antonio ‘Totonno’ Juliano

Dopo la notte Champions è arrivata una notizia amara in casa Napoli per la società e per tutti i tifosi perché all’età di 80 anni è venuto a mancare Antonio ‘Totonno’ Juliano

Storica bandiera azzurra, dove ha giocato per 17 stagioni di cui 12 da capitano. Il calcio e Napoli piangono la sua scomparsa perché per il club è stato davvero importante. Sia in campo perché con il club campano ha vinto due Coppe Italia (1962 e 1976), una Coppa delle Alpi (1966) e una Coppa di Lega Italo-Inglese (1976), oltre all’Europeo del 1968 con l’Italia. Da dirigente come Dg lavorò agli acquisti di Krol e Maradona nell’era Ferlaino.