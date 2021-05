Morte Burgnich, minuto di silenzio prima di Italia San Marino. Gravina: «Ci lascia un grande campione»

Il messaggio di cordoglio di Gabriele Gravina per la scomparsa di Tarcisio Burgnich

Nella notte, è scomparso Tarcisio Burgnich; storico ex calciatore italiano, bandiera dell’Inter e della Nazionale italiana. La Federazione, per commemorare “La Roccia”, ha deciso di dedicargli un minuto di silenzio prima dell’amichevole tra Italia e San Marino. E anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha scritto un messaggio di cordoglio per campione azzurro.

«Alla vigilia dell’Europeo ci lascia un grande campione d’Europa. La sua morte è l’ennesima ferita inferta al cuore dei tifosi azzurri e di tutti gli appassionati di calcio. Con la sua forza e la sua determinazione ha scritto bellissime pagine di storia del calcio italiano».