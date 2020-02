Scompare John Charles – 21 febbraio 2004 – VIDEO

Il 21 febbraio 2004 si spegne John Charles, attaccante gallese che in Italia ha vestito la maglie di Juventus e Roma

Nella storia del calcio italiano sono davvero pochi i calciatori di origini britanniche capaci di sfondare, o quantomeno mantenersi ad alti livelli, nel nostro campionato. Uno di questi è sicuramente John Charles, attaccante gallese nato a Swansea il 27 dicembre 1931 e autentica stella del calcio Anni ’60.

Charles esordisce in carriera con la maglia del Leeds United nel 1948, squadra con cui rimarrà per quasi un decennio siglando 150 gol in 297 presenze. Nel 1957 approda quindi in Italia, alla Juventus. Il centravanti, dotato di grande forza fisica, abile nel colpo di testa e dal tiro potente e preciso, resterà legato ai bianconeri per cinque stagioni. A Torino collezionerà 105 gol in 182 presenze, formando con Omar Sívori una delle coppie offensive più prolifiche della Serie A. A livello individuale conquisterà il titolo di Capocannoniere nella stagione 1957-58, mentre insieme ai compagni vincerà 3 Scudetti e 2 Coppe Italia.

In campo si guadagnò il soprannome di Gigante Buono per via della sua corporatura associata al grande valore umano e sportivo: Charles, infatti, nella sua esperienza torinese non verrà mai ammonito o espulso. La sua correttezza sul terreno di gioco divenne esempio da seguire per molti giocatori. Memorabile, a tal proposito, il confronto faccia a faccia con il compagno Sívori, reo di reclamare troppo durante una partita.

Nella stagione 1962-63 viene ingaggiato dalla Roma, con cui vive un’esperienza non indimenticabile al termine della quale farà ritorno in patria. Qui vestirà la maglia del Cardiff per tre stagioni, vincendo ancora 2 Coppe del Galles. Nel 1966 passa quindi all’Hereford United, squadra in cui rimane fino al 1971. La sua carriera si conclude nel 1972. John Charles si è spento all’età di 72 anni a Wakefield, il 21 febbraio 2004.

