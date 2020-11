È scomparso Diego Armando Maradona, non poteva mancare il cordoglio del Napoli

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Diego Armando Maradona e con esso anche il Napoli e tutti i suoi tifosi che hanno avuto la fortuna di assistere alle sue magie. E sui social è arrivato il cordoglio da parte del club partenopeo, per la sua storica bandiera.

«Per Sempre. Ciao Diego».