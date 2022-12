Vogliacco ricorda Mihajlovic: «Orgoglioso di essere tuo figlio adottivo. Troverò il tuo sguardo in Violante»

Alex Vogliacco, ex Juventus e ora al Genoa, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic con un messaggio sui social

Alex Vogliacco, ex Juventus e ora al Genoa, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic con un messaggio sui social.

«Buon viaggio Sinisa, sono orgoglioso di essere un tuo figlio adottivo, ti sei preso cura di me, mi hai capito dal primo sguardo e non c’è più stato bisogno di tante parole. Avevamo ancora un sacco di cose da fare ma la tua anima rimarrà per sempre qui, niente al mondo potrà mai cancellare quello che hai fatto, il coraggio con cui hai lottato e la dignità che solo un grande re può avere, si perché tu eri il re dei più deboli, di quelli che hanno lottato per avere un posto nel mondo, eri una persona giusta e ti prometto che porterò avanti i tuoi valori. Un giorno ci rincontreremo, continueremo a guardare le partite e mi farai mangiare ancora cibo serbo. Aspettami e proteggici da lassù, finché non sarà il momento il tuo sguardo bello e imbronciato lo troverò in Violante. Ti voglio bene».