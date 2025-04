Morte Papa Francesco, il cordoglio del mondo del calcio

Papa Francesco è morto questa mattina dopo aver celebrato ieri per l’ultima volta la messa di Pasqua. Grande appassionato di calcio, tifoso del San Lorenzo, il mondo del pallone ha mandato il suo commiato al santo padre.

La partita di questa sera è stata rinviata a data da destinarsi per la morte di Papa Francesco. Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa del pontefice.

"Even with a rag ball, you can work miracles."

Like a light, your words will live on in our hearts and guide us for eternity.

"Anche con una palla di stracci si possono fare miracoli"

Come luce, le tue parole vivranno nei nostri cuori e ci guideranno per l'eternità. pic.twitter.com/hbRyecyacR

— AC Milan (@acmilan) April 21, 2025