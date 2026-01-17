Morte Rocco Commisso, pioggia di messaggi e affetto per il presidente della Fiorentina: squadre, allenatori, dirigenti e non solo. La GALLERY completa

Morte Rocco Commisso, dopo la sua morte il presidente della Fiorentina è stato inondato di affetto da questi messaggi. La GALLERY

Il mondo del calcio italiano si è fermato questa mattina alla notizia della scomparsa di Rocco Commisso. Il Presidente della Fiorentina si è spento all’età di 76 anni negli Stati Uniti. Dalle istituzioni ai club rivali, dai politici agli ex allenatori, è un susseguirsi ininterrotto di messaggi di stima e dolore. La FIGC, attraverso il presidente Gabriele Gravina, ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi nel fine settimana, definendo il segno lasciato da Commisso come “indelebile” e ricordando la sua “visione ed entusiasmo”.

Il legame speciale: le lacrime di Vincenzo Italiano

Tra i ricordi più toccanti spicca quello di Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna, che con Commisso ha condiviso un triennio intenso a Firenze, raggiungendo tre finali. Affidando il suo pensiero al sito ufficiale del club rossoblù, l’allenatore ha parlato di un rapporto filiale: «Al Presidente sono sempre stato legato da un rapporto speciale, nei miei tre anni trascorsi a Firenze siamo stati davvero come un padre e un figlio, con il calore umano e l’autenticità di noi uomini del Sud», ha dichiarato Italiano. «Il calcio è stato la sua grande passione e ha sempre dimostrato un amore incondizionato per i colori viola. La notizia mi addolora profondamente».

Le Istituzioni e la Politica: “Umanità rara”

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha dipinto il ritratto di un “uomo vero, semplice, schietto”, ricordando le chiacchierate fatte insieme al compianto Joe Barone sui sogni per il nuovo stadio. Sulla stessa linea il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, che ha esaltato “l’energia straordinaria” di un uomo capace di legare la sua storia imprenditoriale al calcio con generosità.

Forte il cordoglio della città di Firenze e della Toscana. La sindaca Sara Funaro ha ricordato il primo incontro a Palazzo Vecchio, sottolineando come si perda “una persona di umanità rara”, mentre il governatore Eugenio Giani ha ringraziato Commisso per aver reso la Fiorentina “una famiglia”. Toccante anche il ricordo dell’ex sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, figura chiave per la nascita del Viola Park: “Grazie per l’amicizia di questi sette anni. Averti conosciuto è stato un onore e un insegnamento vero”.

Il cordoglio delle Big: da Marotta a De Laurentiis

Tutti i grandi club italiani si sono stretti attorno alla famiglia Commisso. Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha parlato di “enorme perdita per il calcio italiano”, evidenziando lo spessore umano e imprenditoriale del collega. Per l’Inter è intervenuto il Presidente Beppe Marotta ai microfoni di Radio FirenzeViola: “Con Commisso perdiamo una delle ultime figure del presidente mecenate, una persona genuina e trasparente. Al di là della rivalità, c’è la stima”. Il club nerazzurro ha poi postato un messaggio ufficiale di vicinanza. Il Milan ha omaggiato un “uomo di valori, impresa e sport”, mentre la Juventus ha scelto la sobrietà con un “Riposa in pace, Rocco”. Sentito e articolato il messaggio di Claudio Lotito e della Lazio: “Ha costruito un percorso serio e coerente, restituendo alla Fiorentina stabilità e identità. Ho sempre apprezzato e stimato Rocco, rispettandone il ruolo”. Anche la Roma si è unita al cordoglio generale.

L’omaggio internazionale: Real Madrid e NY Cosmos

La notizia ha avuto eco mondiale. Il Real Madrid ha diramato un Comunicado Oficial di profondo rammarico, ricordando i risultati sportivi raggiunti sotto la sua gestione (due finali di Conference League e una di Coppa Italia). Dagli Stati Uniti, i New York Cosmos, club di cui Commisso era proprietario dal 2017, hanno scritto: “Ha dedicato la vita a questo gioco”. Anche Edin Dzeko, ex bomber di Roma e Inter ora al Fenerbahce, ha commentato: “Nel calcio di oggi ci sono pochi presidenti così”.

La Serie A e B si uniscono al dolore

Non c’è club che non abbia voluto far sentire la propria voce. Il Bologna, prossimo avversario dei viola, ha partecipato al lutto con il patron Joey Saputo e l’AD Fenucci. Il Torino di Urbano Cairo ha ricordato il “lungimirante imprenditore” e “orgoglioso Presidente”. Messaggi di affetto sono arrivati dall’Atalanta (famiglie Percassi e Pagliuca), dall’Udinese (“uomo appassionato e con grandi visioni”), dal Sassuolo (“imprenditore visionario”), dal Monza (“guidato con carisma e passione”), dal Cagliari (“innovatore”), dal Verona (“uomo di sport”), dalla Salernitana e dal Como. Anche dalla Serie B e C arrivano le condoglianze di Pisa, Ascoli e Cremonese.

Il cuore di Firenze

Infine, il dolore di chi lo ha vissuto quotidianamente. La Fiorentina lo ha salutato con un semplice ma straziante “Manchi e mancherai sempre”. Daniele Galloppa, tecnico della Primavera ed ex centrocampista, ha scritto su Instagram: “Siamo stati fortunati ad averti. Semplicemente Grazie”. Il Museo Fiorentina e il Centro di Coordinamento Viola Club hanno inviato un grande abbraccio alla moglie Catherine e ai figli Giuseppe e Marisa, augurando “buon viaggio” a un Presidente che ha amato Firenze in modo viscerale.