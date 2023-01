Ivan Zazzaroni: «Allo Stadium forte emozione per Vialli»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha raccontato sul suo quotidiano il saluto dell’Allianz Stadium a Gianluca Vialli:

«Voglio un addio allegro, non grigio, è stata la richiesta di Luca quando ha capito di essere arrivato alla fine. E ieri la famiglia Vialli ha fatto sapere che il modo migliore per ricordarlo è proprio quello di rispettarne la dolcissima volontà: il sorriso e la leggerezza hanno fatto parte della prima vita del campione; il sorriso è rimasto a lungo suo compagno anche nella seconda, in cui ha prevalso un’intollerabile sofferenza. Non è stato allegro, ma estremamente emozionante, l’addio che il pubblico dell’Allianz Stadium ha dato al capitano: la luce accesa sul terreno di gioco, al buio l’intera cornice, le squadre schierate su due linee e poco sotto il cielo di Torino l’immagine illuminata del campione con la maglia bianconera, quella vera, riconoscibile, della tradizione. Le parole pronunciate da un altro Gianluca amato, Pessotto. I cuori sospesi».