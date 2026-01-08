Morto Yorath, addio alla leggenda del Leeds e del Galles: l’ex centrocampista aveva 75 anni

Morto Yorath, addio alla legenda del calcio gallese e del Leeds United: l’ex centrocampista aveva 75 anni. Calcio britannico in lutto

Il calcio d’Oltremanica si veste a lutto per la scomparsa di Terry Yorath. L’ex centrocampista e allenatore, considerato una vera e propria leggenda del movimento calcistico gallese, si è spento all’età di 75 anni. La triste notizia è stata confermata ufficialmente dalla sua famiglia nelle scorse ore. Yorath era noto al grande pubblico televisivo anche per essere il padre di Gabby Logan, celebre volto della BBC e conduttrice dello storico programma Match of the Day. La presentatrice aveva lasciato lo studio improvvisamente mercoledì sera, sostituita d’urgenza dal collega Mark Chapman, proprio per far fronte a questa grave emergenza familiare.

La carriera di Yorath resta indissolubilmente legata all’epopea del Leeds United. Tra il 1967 e il 1976, il mediano è stato un pilastro della formazione di Elland Road, contribuendo in modo decisivo all’epoca d’oro dei Whites sotto la guida del visionario manager Don Revie. Dopo aver scritto la storia nel West Yorkshire, ha vestito le maglie di Coventry City, Tottenham Hotspur, Vancouver Whitecaps e Bradford City, portando ovunque la sua grinta e intelligenza tattica.

Yorath è stato anche un simbolo della Nazionale del Galles, collezionando 59 presenze da giocatore tra il 1970 e il 1981, per poi diventarne Commissario Tecnico e sfiorare la qualificazione ai Mondiali del 1994. Come riportato nella toccante dichiarazione rilasciata dai congiunti, “per la maggior parte delle persone era un eroe del calcio, ma per noi era semplicemente papà; un uomo tranquillo, gentile e dolce”. La nota sottolinea con dolore che Terry si riunirà ora con il figlio Daniel, fratello di Gabby, scomparso prematuramente anni fa. Lascia un’eredità di rispetto e professionalità che ha attraversato generazioni di tifosi e addetti ai lavori.

QUI: le notizie del giorno sul calcio estero.

Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A

Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse

Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:

SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA

SCOPRI LA PROMO GOLDBET