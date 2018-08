Mourinho ai ferri corti con lo United, al suo posto Zidane

Secondo i media inglesi Zidane è in cima alla lista dei Red Devils in caso di esonero di Mourinho

Non un’estate facile per José Mourinho. In casa Manchester United sta prendendo sempre più corpo una clamorosa ipotesi: via Mourinho e dentro Zidane. Lo Special One è ormai ai ferri corti con la dirigenza dei Red Devils che contesta al portoghese gli atteggiamenti avuti in queste prime settimane di preparazione. I media inglesi scommettono sull’esonero di Mourinho sul quale ci sarebbe già l’ombra di Zinedine Zidane che sarebbe già pronto a rimettersi in pista dopo l’esperienza al Real Madrid.

A far pensare la dirigenza inglese su un possibile esonero dello Special One sono state le tante critiche nei confronti dei calciatori come Martial e Valencia, rei di esseri tornati dalle vacanze in ritardo o in cattiva condizione fisica, e le troppe lamentale riguardo il mercato fino ad ora condotto dai vertici del club inglese: «Ho consegnato una lista di cinque obiettivi e non è arrivato nessuno. Ne vorrei almeno due, forse ne arriverà uno» disse Mourinho dopo una recente amichevole giocata dal Manchester. Le possibilità, quindi, di un allontanamento di Mourinho nelle prossime settimane sono alte: in pole per sostituirlo ci sarebbe Zinedine Zidane che è reduce da una esperienza di grande successo con il Real Madrid. Per il ‘Sun’ il francese è in pole position.