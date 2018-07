José Mourinho ritiene che Cristiano Ronaldo abbia riportato la Serie A tra i primi campionati europei ma le altre big italiane non devono subirlo passivamente

E’ innegabile che il nostro calcio negli ultimi anni si calato in termini di qualità e competitività a livello internazionale. L’exploit della Roma in semifinale di Champions League non basta a risollevare le sorti delle nostre squadre. Non quindi un caso che pochi avrebbero mai pensato che un giocatore di primissimo livello come Cristiano Ronaldo si sarebbe trasferito in Italia ma la Juventus, che lo ha presentato oggi in pompa magna, è riuscito in questa impresa. Secondo José Mourinho il trasferimento del portoghese in bianconero è un segnale che la Serie A sta tornando ad essere tra i primi campionati nel mondo.

«Prima la Spagna aveva i due migliori giocatori del mondo, ma uno di essi adesso gioca in Italia. La Premier League è secondo tutti il torneo più competitivo, quello con più qualità e giocatori al top. Questo vuol dire che adesso si può guardare a tre dimensioni: si guarderà il campionato inglese per la sua competitività, quello italiano perché adesso c’è un giocatore come Cristiano e quello spagnolo per Messi. In questo momento la Serie A è diventato di nuovo uno dei più importanti al mondo», ha detto il tecnico del Manchester United a Teleradiostereo. L’arrivo di Cristiano Ronaldo non deve però spaventare gli altri top club italiani e, anzi, può diventare uno stimolo per tutto il sistema. «Tutto può cambiare e se cambieranno le prospettive non solo della Juve, ma anche di compagini come Napoli, Inter, Roma, Milan, se non accetteranno in modo passivo l’arrivo di Cristiano alla Juventus, si può avere un cambiamento a livello di qualità, di emozioni e di attenzione. – ha spiegato Mourinho – Vanno fatti i complimenti al club bianconero per questo che non è solo un colpo di mercato, ma è un colpo sotto tutti i punti di vista».