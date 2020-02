Mou contro il VAR: «Pensavo l’avrei amato e invece…» – VIDEO

Jose Mourinho si scaglia contro il VAR dopo il rigore assegnato al Manchester City: ecco le parole del tecnico del Tottenham – VIDEO

Jose Mourinho non ci sta e dopo la gara contro il Tottenham, si scaglia contro il VAR in conferenza stampa.

MOURINHO – «Prima di tornare a lavorare pensavo che avrei amato il VAR, avevo questa sensazione. Pensavo che avrei amato il VAR così come amo la goal-line-technology. Più il pallone resta in campo e maggiore è il tempo che hanno a disposizione al VAR per prendere la decisione corretta. Invece la partita è iniziata con una decisione sbagliata».