Mourinho su CR7: «Mancherà a Madrid, ma il Real è più grande di ogni calciatore»

Lo Special One ha detto la sua anche sulle critiche a Julian Lopetegui: «Ho vinto la Champions con l’Inter anche se mi aspettava il Real»

Ronaldo è Ronaldo, ma il Real Madrid è il Real Madrid. Dopo la partita di ICC vinta 2-1 contro i Galacticos, Josè Mourinho si è soffermato sull’affare del secolo che ha portato CR7 a vestire la maglia della Juventus. «Tutti sanno chi è Cristiano Ronaldo, ma tutti sanno che club è il Real Madrid. È ovvio che un giocatore come CR7 manchi, ma il Real è più grande di qualsiasi calciatore».

Una buona partita da parte dei Red Devils, nonostante le voci che vedono il tecnico portoghese vicino all’esonero, con Zinedine Zidane in pole per sostituirlo. Le sue parole sul match: «Abbiamo disputato una buona gara, schierando tanti giovani contro un buon Real. Il risultato non è importante perché c’erano tanti assenti in entrambe le squadre, oggi contava poco vincere, non era mica la Champions League».

Una carezza è stata poi riservata al nuovo tecnico blanco Julian Lopetegui, dopo il burrascoso caso che lo ha visto protagonista prima del mondiale. L’esonero da c.t. della Spagna e le critiche ricevute non sono infatti andate giù allo Special One: «Quando ero all’Inter sapevo che sarei andato al Real, ma non per questo sono stato meno professionale e infatti abbiamo vinto la Champions League nel 2010».