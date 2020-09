Mourinho e il calendario troppo fitto: «È ridicolo così» – VIDEO

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa del calendario troppo fitto della stagione 2020/2021

José Mourinho, tecnico del Tottenham, si è lamentato del calendario della stagione 2020/2021 che, secondo lui, sarebbe troppo fitto. Ecco le sue parole rilasciate nel corso di una conferenza stampa:

«Cercheremo di recuperare energie meglio che possiamo. La partita poteva essere alle 17 o alle 18 per darci un pò di tempo in più ma no. E’ a mezzogiorno, l’ennesima grande decisione. Quindi se così deve essere, così sia»