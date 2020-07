Mourinho: «Il VAR? Meglio per tutti se sto zitto» – VIDEO

José Mourinho, manager del Tottenham, è intervenuto al termine del match perso contro lo Sheffield United. Ecco le sue dichiarazioni

«Non posso dire quello che penso. Se parlo potrei avere dei problemi con le istituzioni del calcio. Non posso quindi espormi su questo. Non mi lamento mai con l’arbitro perché ora non è lo più. Andavo spesso a discutere con il quarto uomo, ma ora è un assistente di gara. Il vero arbitro sta in ufficio, questo è il futuro».