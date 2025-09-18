Mourinho, UFFICIALE il suo arrivo al Benfica. Ecco il comunicato sull'allenatore portoghese - Calcio News 24

Mourinho torna a casa: ufficiale il suo approdo al Benfica fino al 2027. La situazione

Ora è ufficiale: José Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica. Lo “Special One” aggiunge un altro capitolo alla sua straordinaria carriera tornando là dove tutto è cominciato. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale diffuso alla Commissione di mercato portoghese, confermando così le indiscrezioni delle ultime ore.

Nel comunicato si legge: «Sport Lisboa e Benfica informa di aver raggiunto un accordo con l’allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix per un contratto in vigore fino alla fine della stagione sportiva 2026/27». Una nota che segna un ritorno carico di significato: Mourinho siederà nuovamente sulla panchina del club che, 25 anni fa, gli diede la prima opportunità nel calcio professionistico. All’epoca fu un’avventura breve ma fondamentale, che lo lanciò verso una carriera fatta di trionfi europei e successi nei top campionati.

Il nuovo contratto prevede però una clausola particolare: al termine della stagione 2025/26, entrambe le parti — Mourinho e il club — avranno la possibilità di interrompere anticipatamente il rapporto, lasciando così aperta una finestra per eventuali cambi di scenario.

Per Mourinho, che ha recentemente guidato la Roma in Serie A e il Fenerbahçe in Turchia, si tratta di una sfida affascinante e carica di aspettative. Il ritorno in patria è stato accolto con entusiasmo sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori, curiosi di vedere come il tecnico portoghese saprà riportare il Benfica ai vertici del calcio europeo. A 62 anni, Mourinho non ha perso la sua proverbiale voglia di vincere, e questa nuova avventura rappresenta anche un’occasione di riscatto dopo alcune stagioni altalenanti.

Ma non sarà una sfida solo interna. Il Benfica, con Mourinho in panchina, affronterà anche la Champions League, e tra le partite più attese figura lo scontro con la Juventus, previsto all’Allianz Stadium il prossimo 21 gennaio. Un test importante per valutare subito la competitività del suo nuovo progetto tecnico.

In definitiva, il ritorno di Mourinho al Benfica chiude idealmente un cerchio, riportando uno degli allenatori più iconici del calcio moderno nel club dove tutto ebbe inizio. E per lo “Special One”, ogni nuovo inizio è sempre un’occasione per stupire.