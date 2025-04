Moviola Aston Villa PSG, l’episodio chiave del match

Moviola Aston Villa PSG, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il quarto di finale di ritorno di Champions League

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Sensazione iniziale: i ritmi sono così alti e le possibilità di contrasto talmente tante che non sarà facile dirigere la sfida. Il metro di giudizio sembra molto permissivo, Sanchez accetta i contatti al limite del regolamento premiando l’agonismo. Già sullo 0-2 Tielemans chiede un rigore per una spinta in area, peraltro lungo lo sviluppo dell’azione il belga troverà il tiro dell’1-2, in ogni caso l’arbitro era ben piazzato e non aveva concesso nulla. La prima sanzione disciplinare arriva sul finire del primo tempo: il reo è capitan McGinn, durissimo con Kvaratskheila, giallo assolutamente giusto. Si va al riposo e il pensiero dei primi minut trova conferma, le interruzioni del gioco sono state solo 7 e i parigini si sono macchiati addirittura di un solo fallo.

SECONDO TEMPO

Pochi secondi della ripresa e Marquinhos allarga l’alettone su McGinn, Sanchez ben piazzato fa segno che non c’è nulla di irregolare. Pau Lopez poco dopo cintura Hakimi, il fallo c’è, il cartellino no. Dembele va in gol ma scatta oltre la linea, fuorigioco evidentissimo. Al minuto 73 l’arbitro spagnolo si scontra con Joao Neves, entrambi finscono a terra. Gara fluida, solo 3 i minuti di recupero accordati. Impressionante il dato finale dei falli per la totale sproporzione tra le due squadre: 15 quelli inglesi, 3 i francesi!