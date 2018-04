Moviola e Var Atalanta-Inter: l’analisi dei casi a Bergamo

Moviola Atalanta-Inter, a Bergamo si gioca la trentaduesima giornata di Serie A e andiamo a verificare live i casi dallo Stadio Atleti Azzurri d’Italia

A Bergamo si sta giocando Atalanta-Inter, partita valida per la giornata numero trentadue del campionato italiano di Serie A. Una partita importante sia per l’Europa League sia per la Champions League, nonché storicamente una sfida spettacolare. Andiamo ad analizzare i casi da moviola e da Var per la partita dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia. L’arbitro Daniele Doveri per ora non ha dovuto compiere grandi chiamate, se non quella al quinto sul gol clamorosamente sbagliato da Gomez. Il giocatore della Dea calcia fuori da solo di fronte a Handanovic, ma era in posizione regolare nonostante le proteste degli ospiti.

Come detto, è Daniele Doveri l’arbitro designato a dirigere l’interessante sfida tra le due nerazzurre. Il fischietto di Volterra ha quarantun anni, appartiene alla sezione di Roma 1 e di professione è impiegato. Stasera è alla sua sedicesima partita in Serie A in questa stagione. Di queste, Doveri ha già diretto l’Atalanta alla 16° giornata e per due volte l’Inter, alla 7° nella trasferta contro il Benevento vinta per 2˗1 e alla 18° nella sconfitta di misura patita contro il Sassuolo. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Vivenzi e Lo Cicero, mentre il quarto uomo sarà Calvarese. Per quanto riguarda gli addetti al VAR il compito è stato affidato a Damato e a Ranghetti.