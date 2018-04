Atalanta-Inter: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Atalanta-Inter, 32ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco al fischi d’inizio che opporrà le due formazioni nerazzurre di Atalanta e Inter, per una sfida valida per la 32° giornata della Serie A TIM. Entrambe reduci da risultati poco confortanti – sconfitta contro il Torino per gli uomini di Spalletti e pareggio contro la SPAL per gli uomini di Gasperini -, le due formazioni cercheranno una vittoria che le mette nelle condizioni ideali di poter continuare la scalata ai loro principali obiettivi stagionali: l’Europa League per la squadra di casa e la Champions League per i nerazzurri di Milano. Ecco le formazioni ufficiali e tra poco la cronaca live del match

Sono uscite le formazioni ufficiali. Importanti e interessanti sono le novità di formazione per la squadra ospite: al posto di Cancelo in difesa (titolare ma portato più avanti nel modulo), partirà dal primo minuto Davide Santon nella linea a 4, sacrificato, per il momento, sarà dunque Karamoh. Formazione di casa, invece, completamente confermata rispetto alle previsioni

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gomez. Allenatore: Gasperini

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Santon, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Borja Valero, Gagliardini; Cancelo, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

Atalanta-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Dopo la tre giorni di Coppe europee dal sapore dolceamaro, ritorna il campionato con la 32° giornata. La 114° sfida in Serie A tra Atalanta e Inter metterà di fronte due formazioni vogliose di una vittoria che consenta loro di riavvicinarsi ai principali obiettivi stagionali, la Champions League per l’Inter e l’Europa League per l’Atalanta. Entrambe sono reduci da risultati non entusiasmanti: una sconfitta esterna per la squadra di Spalletti contro il Torino e un pareggio degli uomini di Gasperini contro la SPAL. Per quanto riguarda le formazioni, la squadra di casa non avrà a disposizione né Ilicic né Spinazzola, non ancora recuperati, così come Palomino, neanche convocato. Ritorno a guidare la difesa Caldara mentre in attacco, con Petagna squalificato e Cornelius non al meglio, ad affiancare Gomez potrebbe essere il giovanissimo Barrow.

Anche Spalletti avrà alcuni grattacapi da risolvere. Grande assente del match sarà il rinato Brozovic, squalificato. Non convocato per un problema agli adduttori non ancora risolto anche Vecino, così come Candreva che verrà convocato ma a causa di una botta partirà sicuramente dalla panchina; al suo posto, dovrebbe avanzare Cancelo, mentre al centro del campo dovrebbe tornare dal primo minuto Borja Valero.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gomez. A disposizione: Gollini, Rossi, Mancini, Castagne, Bastoni, Melegoni, Haas, Cornelius. Allenatore: Gasperini

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D’Ambrosio; Gagliardini, Borja Valero; Karamoh, Rafinha, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Lisandro Lopez, Santon, Candreva, Pinamonti, Eder. Allenatore: Spalletti

Atalanta-Inter: i precedenti del match

Sfida dal sapore antico quella che metterà di fronte Atalanta e Inter nella 32° giornata di Serie A. In totale i precedenti tra le due squadre, nella massima serie, raggiungono l’esorbitante numero di 113. Nonostante il dominio dei nerazzurri milanesi sia stato nettamente predominante, con 62 vittorie, 28 pareggi e 23 sconfitte, l’Atalanta si è sempre dimostrato un avversario ostico. Nelle ultime 19 sfide in trasferta a Bergamo, l’Inter è sempre riuscita ad andare a segno; curiosamente, però, la squadra ora allenata da Spalletti, nelle ultime otto gare, ha vinto fuori casa soltanto una delle ultime sfide in Serie A: quattro, infatti, sono i pareggi e ben tre le sconfitte. La sfida dell’andata è terminata con il risultato di 2˗0 per la formazione milanese, grazie a una doppietta di Icardi. L’ultima vittoria dei milanesi a Bergamo risale al febbraio 2015, quando il biscione riuscì a imporsi per 4˗1 grazie alle reti di Shaqiri, Palacio e la doppietta di Guarin, di Maxi Moralez la rete della Dea.

Atalanta-Inter: l’arbitro del match

Sarà Daniele Doveri l’arbitro designato a dirigere l’interessante sfida tra i nerazzurri dell’Atalanta e quelli dell’Inter, in programma allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo alle 20.45. Per il fischietto di Volterra ˗ classe ’77, appartenente alla sezione di Roma 1, di professione impiegato ˗ sarà la sua 16° partita in Serie A in questa stagione. Di queste, Doveri ha già diretto l’Atalanta alla 16° giornata, nella vittoriosa trasferta di Genova contro il Genoa, e per due volte l’Inter, alla 7° nella trasferta contro il Benevento vinta per 2˗1 e alla 18° nella sconfitta di misura patita contro il Sassuolo, anch’essa in trasferta. Nel complesso, con i nerazzurri di Milano i precedenti sono 12 ˗ 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte ˗ mentre sono 14 con quelli di Bergamo, per un bottino di 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Vivenzi e Lo Cicero, mentre il quarto uomo sarà Calvarese. Per quanto riguarda gli addetti al VAR, infine, il compito è stato affidato a Damato e a Ranghetti.

