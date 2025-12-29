Moviola Atalanta Inter, La Penna promosso dai quotidiani sportivi: ecco l’analisi della direzione di gara del fischietto romano

Moviola Atalanta Inter, la direzione di La Penna è stata promossa dai quotidiani sportivi. L’arbitro non ha commesso alcun errore. I dettagli

In generale, la direzione di La Penna in Atalanta-Inter è stata promossa da tutti i quotidiani: una gara complessa, gestita con una soglia del fallo molto alta e risolta correttamente grazie alla precisione degli assistenti e del VAR sui numerosi episodi di fuorigioco.

Episodi Chiave: Gol e Fuorigioco

È stata una partita caratterizzata da ben tre gol annullati, tutti per posizione irregolare:

Gol annullato a Thuram (Inter, 35’): Corretto l’intervento del VAR (overrule). L’assistman Lautaro Martinez era in fuorigioco (oltre Hien) prima di servire il compagno. Il Corriere dello Sport loda la chiarezza dell’annuncio vocale dell’arbitro allo stadio.

Gol annullato a De Ketelaere (Atalanta, 54’): Decisione corretta. All’inizio dell’azione, Zalewski (servito da Ederson) era partito in posizione irregolare.

Gol annullato a Scamacca (Atalanta): Fuorigioco netto dell’attaccante sul passaggio di De Ketelaere.

Gol di Lautaro Martinez (Inter, 0-1): Regolare. Al momento dell’assist di Pio Esposito, il difensore atalantino Hien tiene in gioco il capitano nerazzurro. L’assistente Berti è stato molto bravo a valutare la posizione in campo.

