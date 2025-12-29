Atalanta News
Moviola Atalanta Inter, La Penna promosso dai quotidiani sportivi: ecco l’analisi della direzione di gara del fischietto romano
Moviola Atalanta Inter, la direzione di La Penna è stata promossa dai quotidiani sportivi. L’arbitro non ha commesso alcun errore. I dettagli
In generale, la direzione di La Penna in Atalanta-Inter è stata promossa da tutti i quotidiani: una gara complessa, gestita con una soglia del fallo molto alta e risolta correttamente grazie alla precisione degli assistenti e del VAR sui numerosi episodi di fuorigioco.
- Episodi Chiave: Gol e Fuorigioco
È stata una partita caratterizzata da ben tre gol annullati, tutti per posizione irregolare:
Gol annullato a Thuram (Inter, 35’): Corretto l’intervento del VAR (overrule). L’assistman Lautaro Martinez era in fuorigioco (oltre Hien) prima di servire il compagno. Il Corriere dello Sport loda la chiarezza dell’annuncio vocale dell’arbitro allo stadio.
Gol annullato a De Ketelaere (Atalanta, 54’): Decisione corretta. All’inizio dell’azione, Zalewski (servito da Ederson) era partito in posizione irregolare.
Gol annullato a Scamacca (Atalanta): Fuorigioco netto dell’attaccante sul passaggio di De Ketelaere.
Gol di Lautaro Martinez (Inter, 0-1): Regolare. Al momento dell’assist di Pio Esposito, il difensore atalantino Hien tiene in gioco il capitano nerazzurro. L’assistente Berti è stato molto bravo a valutare la posizione in campo.
LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
- Gestione Disciplinare e Area di Rigore
I quotidiani concordano sulla linea “all’inglese” scelta dall’arbitro:
Contatto De Roon-Zielinski: Per Calvarese su Tuttosport è giusto non fischiare il rigore: il contatto tra il braccio del difensore e l’interista è troppo lieve.
Soglia del fallo: La Penna ha fischiato pochissimo (solo 7 falli nel primo tempo), mantenendo coerenza.
Cartellini gialli: Tutti corretti quelli estratti per Kolasinac (fallo su Barella), Bastoni (su CDK) e Sulemana (su Bisseck).
Tuttosport specifica che l’intervento di Sulemana non era da rosso perché tocca prima la palla e il piede resta basso.
Il Corriere dello Sport nota invece una piccola macchia: mancherebbe un giallo a Lautaro per somma di falli.