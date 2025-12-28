Moviola Atalanta Inter, l’episodio chiave del match di Serie A

Moviola Atalanta Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Atalanta Inter, valido per la17ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1.

LA MOVIOLA LIVE

PRIMO TEMPO

All’11 thuram è in offside, viene segnalato solo a sviluppo dell’azione terminato. La Penna catechizza Akanji per un fallo su Scamacca a metà campo. Proteste evidenti di Lautaro per un fallo su Ederson. Il primo giallo è per Kolasinac che interviene duro su Barella che con una ruleta lo manda a vuoto. Gara vivace, veloce e corretta nella prima mezzora. Gamba tesa di Bisseck su Carnesecchi uscito di piede fuori area. Al 35′ Inter avanti, ma sul gol di Thuram c’è Lautaro che lo serve in una posizione oltre la linea difensiva atalantina, pertanto la rete viene annullata. Scorrettezza di Lautaro su Zalewski, il pubblico mugugna perché voleva un cartellino. Un solo minuto di recupero a conferms della fluidità del match, testimoniato dai soli 7 falli fischiati (2 per i padroni di casa, 5 per l’Inter).

SECONDO TEMPO

Calhanoglu in ritardo, il fallo è netto nonostante le proteste, peraltro La Penna non è veloce nel fischiare. Al 55′ parti invertite: stavolta il gol annullato è dell’Atalanta, segna De Ketelaere ma in precedenza è oltre Zalewski. Poco dopo anche Scamacca va in gol, ma il fuorigioco è davvero nettissimo e infatti si lamenta con De Ketelaere chiedendo di essere servito prima, con il tempo giusto. A metà ripresa De Roon cintura Lautaro, cadendo i due si scontrano proprio con l’arbitro. Ammonito per Bastoni che spende il fallo su De Ketelaere che se n’era andato via.

