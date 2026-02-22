Moviola Atalanta Napoli, l’episodio arbitrale chiave della partita della giornata di Serie A

Atalanta News
L’episodio chiave della moviola del match Atalanta Napoli, valido per la 26ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova.
LA MOVIOLA
EPISODIO CHIAVE – Sul finale del primo tempo di Atalanta‑Napoli, valido per la 26ª giornata di Serie A, l’arbitro Chiffi aveva inizialmente assegnato un rigore agli azzurri per un contatto in area tra Hien e Hojlund, ammonendo il difensore nerazzurro.
Richiamato al Var, il direttore di gara ha poi rivisto l’episodio e deciso di annullare il penalty, revocando anche il cartellino giallo a Hien poiché il contatto non è stato ritenuto falloso.
